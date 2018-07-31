Esenyurt'ta polise silahlı saldırı-1

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT'TA sivil polis ekibinin dur ihtarına uymayan şüpheliler polis aracına ateş açtı. Çok sayıda mermi polis aracına isabet ederken polisler olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokak ve araç üzerinde inceleme başlattı.Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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