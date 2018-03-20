HABER

Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 22:56 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta, tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi’nde saat 19.45 sıralarında 1534.

Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

Esenyurt’ta, tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.
Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi’nde saat 19.45 sıralarında 1534. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs daha önce tartıştığı komşusuna ve bu sırada sokakta bulunanların üzerine doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada komşusu ve sokakta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan özel harekat ve çevik kuvvet polisleri olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri ateş eden şahıs ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Olayda yaralanan 14 yaşındaki çocuk, “Ateş ettiler bacağımdan yaralandım saçma isabet etti. Yolda yürüyordum ateş ettiler. Annemin de kafasına isabet etti” dedi.
Olay esnasında sokakta olan bir vatandaş ise, “Ben çocuğu ittim bir yere saklandım. Eczanenin kapısına vurdular buradakiler. Çok ses geldi. pompalı tüfek sesi vardı. Ekip aracı geldi daha sonra” diye konuştu.
Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde mahallede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor. Silah seslerinin de duyulduğu görüntüde özel harekat polislerinin olay yerine koşması da görülüyor.

Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

HSK'dan yeni kararname! 356 hakim ve savcının görev yeri değişti (İşte isim isim tam liste)

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

DHKP-C'nin 'Ankara sorumlusu' ODTÜ ormanında yakalandı

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Üzerindekileri çıkarınca tekme tokat dövdüler!

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Şehit ailesine icra takibi başlatan Kapaklı Belediyesi özür diledi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

Skandal olay: 20 aylık bebek tecavüze uğradı, hastane polise bildirmedi

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

İnanılmaz olay! 'Öldüğünü' derste öğrendi!

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

TSK'dan flaş açıklama! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 2 milyon lira

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.