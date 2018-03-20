Esenyurt’ta pompalı dehşeti: 3 yaralı

Esenyurt’ta, tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs, biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.

Olay, Esenyurt Örnek Mahallesi’nde saat 19.45 sıralarında 1534. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs daha önce tartıştığı komşusuna ve bu sırada sokakta bulunanların üzerine doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada komşusu ve sokakta bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallede önlem alan özel harekat ve çevik kuvvet polisleri olay yerine kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri ateş eden şahıs ile birlikte çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan 14 yaşındaki çocuk, “Ateş ettiler bacağımdan yaralandım saçma isabet etti. Yolda yürüyordum ateş ettiler. Annemin de kafasına isabet etti” dedi.

Olay esnasında sokakta olan bir vatandaş ise, “Ben çocuğu ittim bir yere saklandım. Eczanenin kapısına vurdular buradakiler. Çok ses geldi. pompalı tüfek sesi vardı. Ekip aracı geldi daha sonra” diye konuştu.

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir kişi tarafından görüntülendi. Görüntülerde mahallede bulunan vatandaşların panik anları görülüyor. Silah seslerinin de duyulduğu görüntüde özel harekat polislerinin olay yerine koşması da görülüyor.