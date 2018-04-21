Esenyurt’ta rehine krizi

Esenyurt’ta bir börek salonuna gelen adam alacağını alamadığı gerekçesi ile 2 kişiyi rehin aldı. Kısa süre sonra rehineleri bırakan adam üzerine benzin döküp intihar edeceğini söyledi.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde ismi henüz öğrenilemeyen bir adam cadde üzerinde bulunan bir börekçiden iddiaya göre alacağı vardı. Alacağını uzun süre alamadığı için 2 adet bıçakla börekçiye gelen adam burada bulunan 2 çalışanı rehin aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Dükkanın kepenklerini kapatan adam polisin iknası sonrası rehin aldığı 2 vatandaşı bıraktı. Bu sefer de üzerine benzin döken şahıs, kendini öldürmekle polisleri tehdit etti. Bu sırada börekçide çalıştığı öğrenilen ve olay yerine gitmeye çalışan 1 kişi de polis tarafından kelepçelenerek ekip otosuna bindirildi.
Polislere doğru bıçakla yönelen şüpheli şahıs Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa bir sürede ikna edildi. Şahıs, polislerin nezaretinde ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaklaşık 1 saatlik uğraş sonrası trafiğe kapanan cadde de tekrar açıldı.
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