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Esenyurt'ta tamirhanede yangın: 6 araç yandı (1)

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 6 araç hasar gördü.

İstiklal Mahallesi 565 sokakta bulunan tek katlı oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamirhanede bulunan 6 araç yandı.

(FOTOĞRAF)

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