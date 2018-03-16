Esenyurt’ta ticari taksi sürücülerinden Uber sürücüsüne tehdit

Esenyurt’ta Uber sürücüsünün önüne kesen bir grup taksici, Uber sürücüsüne, “ Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz, ben seni vursam haksız mıyım?” dedi.
Olay önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İçerisinde turist yolcu bulunan Uber aracının önü ticari taksici sürücüleri tarafından kesildi. İddiaya göre taksi sürücüleri önünü kestikleri Uber sürücüsüne sözlü olarak saldırmaya başladı. Bu sırada araç içerisinde bulunan turist yolcu da korku yaşadı. Yaşanan anlar ise yine Uber sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, taksici olduğu ileri sürülenden birisi, Uber araç sürücüsüne “ Yasak olduğunu bilmiyor musun?” demesi üzerine Uber sürücüsü, “ Ben şoförüm” dedi. Konuşmanın devamında ise taksi sürücüsü, “ Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz, ben seni vursam haksız mıyım” dediği de duyuluyor.
Fatih Portakal bombayı patlattı
İran böyle duyurdu! Düşen jetle ilgili yeni gelişme
Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler
Paraya para demiyor! Bu kadının hayatı hayrete düşürüyor
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü
Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı
ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok
Erdoğan, seçim güvenliği ve ittifak yasasını onayladı
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
SGK tarafından 4 kanser ilacı daha ödeme listesine alındı
Bu halde doğdu! Doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum