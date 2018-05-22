Esenyurt'ta UBER sürücüsüne tehdit yağdıran taksicilere operasyon

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-GÖRÜNTÜLER polisi harekete geçirdi, tehdit ve küfürler yağdıran taksicileri yakalamak için operasyon düzenleniyor.

Esenyurt'ta UBER aracının önü taksiciler tarafından kesildi. Küfürler ve tehditler savuran taksiciler, UBER sürücüsüne sistemine girip bir daha buraya göndermemelerini yazmasını istedi. Tehditler ve küfürler arasında UBER sürücüsü zor anlar yaşadı. Taksicilerin yolu açmasının ardından UBER sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, operasyon düzenledi. Olayın geçtiği bölge çevresindeki taksi duraklarına operasyon düzenleyen polis, görüntülere yansıyan taksicileri arıyor.

"BİZ TAKSİCİ ESANFI OLARAK BU KÜRESEL GÜÇLERİN HİÇBİR PROVOKATİF EYLEMİNE GELMEYECEĞİZ"

Polisin operasyonu sürerken o bölgede taksi durağı başkanı olan Muzaffer Karakaş, "Günlerdir taksici terörü diye yaşanan bir olay var. Bunun arkasında ne olduğunu bilmiyorduk. Araştırmalarımızın sonucunda ortaya çıkardığımız: UBER bir tim anlamına geliyor, 2004 yılında küresel güçler tarafından hazırlanıp, programa alınıp, 2015 yılında devreye konulup, 300'e yakın ülkede projesi olan bir sistem bu. Seçim öncesi her ülkede yaptıkları provokatif eylemler... Çünkü Türkiye'nin istikrarlı bir gidişi vardı, o gidişi engelleyebilmek için halkı sokağa dökecek, esnafı sokağa dökecek. Halkı sokağa dökemedi, şimdi esnafa yöneldi. Biz taksici esnafı olarak bu küresel güçlerin hiçbir provokatif eylemine gelmeyeceğiz ve bunları kınıyoruz. UBER polis tarafından çevrilip içindeki yolcularla birlikte ceza kesiliyorsa demek ki onların resmiyet kanalı yoktur. UBER, 300'e yakın ülkede verdiği hizmetle o ülkelerin ekonomileri ve seçimlerine fesat karıştırmakla mükellef olan bir firmadır. Türkiye sınırları içindeki taksici arkadaşlarıma sesleniyorum: Hiçbirimiz bu tür oyunlara gelmeyelim. UBER küresel güçlerin bir oyunudur. Halkı devlete karşı kışkırtmadır, biz halk olarak, bu durağın başkanı olarak şunu söylüyorum. Biz hiçbir zaman devlete karşı olan provokatif eylemlerin içinde olmayacağız. Devletimizin yanındayız, siyasi argüman olarak da bizleri kullanamayacaklar." şeklinde konuştu.

Diğer taksiciler de UBER sistemine tepki gösteren açıklamalarda bulundu.

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