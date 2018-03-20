Esenyurt'ta yangın nedeniyle mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta yangın çıkan binada mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belli olmayan yangın nedeniyle üst katlardaki dairelerde bulunanlar mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri de sokağa döküldü. Üst katlarda mahsur kalan 11 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiyenin çalışması devam ediyor.
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