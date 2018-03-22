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Esenyurt’taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 09:00 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.Esenyurt’ta dün akşam üstü bir tekstil atölyesi önünde A.B.

Esenyurt’ta dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Esenyurt’ta dün akşam üstü bir tekstil atölyesi önünde A.B. isimli bir vatandaş kızının iş yerinde çalışan diğer kızlarla kavgası sonucu işten çıkarılmasına sinirlenerek iş yerindekiler ile konuşmaya gitti. A.B. konuşmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını ateşleyerek, İrfan Tepe isimli vatandaşı öldürmüş, 1’i ağır iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Yaralananlardan birisinin durumum hafif olduğu öğrenilirken olayda ilk ölen İrfan Tepe’nin kardeşi Ömer Tepe’de göğsünden yaralanmıştı. Ömer Tepe de dün akşam saatlerinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.’yi gözaltına alırken emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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