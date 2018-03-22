Esenyurt’taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

Esenyurt’ta dün çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Esenyurt’ta dün akşam üstü bir tekstil atölyesi önünde A.B. isimli bir vatandaş kızının iş yerinde çalışan diğer kızlarla kavgası sonucu işten çıkarılmasına sinirlenerek iş yerindekiler ile konuşmaya gitti. A.B. konuşmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını ateşleyerek, İrfan Tepe isimli vatandaşı öldürmüş, 1’i ağır iki kişiyi de ağır yaralamıştı. Yaralananlardan birisinin durumum hafif olduğu öğrenilirken olayda ilk ölen İrfan Tepe’nin kardeşi Ömer Tepe’de göğsünden yaralanmıştı. Ömer Tepe de dün akşam saatlerinde, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.’yi gözaltına alırken emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia
Çiftlik Bank 'üssüne' baskın! 'Tosuncuk' onu da dolandırmış
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Genç kız fantezi kurbanı oluyordu! 10 cm'lik seks oyuncağı içine kaçtı
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum