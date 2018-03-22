Esenyurt'taki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Göğsünden ağır yaralanan Ömer Tepe kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde bir fabrikada çıkan silahlı kavgada Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş etmişti. İrfan Tepe hayatını kaybederken Ömer Tepe ve Güneş Aras yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ömer Tepe dün akşam saatlerinde hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Olayla ilgili Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ahmet.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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