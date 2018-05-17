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Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 08:24 | Son Güncelleme

5 yıllık evli Adile Ö., eşinin aldattığından şüphelenerek dedektif tuttu. Ancak para ödeyip sonuç alamayınca dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Eve gelen tebligatlarla durumu öğrenen eşi Şener Ö. de boşanma davası açtı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşinin kendisine olan davranışlarından şüphelenen Adile Ö. aldatıldığını düşünerek yakın bir arkadaşının önerisiyle bir dedektif buldu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. ile buluşan genç kadın kocasının takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL verdi. Takibin uzaması üzerine 4 bin lira daha veren genç kadın sonrasında tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin ‘kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok’ demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.’nin kendisini dolandırdığını belirterek şikayetçi oldu.

ALDATIYORDU AMA KANITLAYAMADIM

Adile Ö. savcılıkta, “Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim. Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak “Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok’ dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim” dedi.

Eşinden habersiz yaptığı işler yüzünden boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö. “Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Bende her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir” dedi.

Kaynak: Vatan

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Anahtar Kelimeler:
aldatma boşanma Dedektif

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
yaw artık dedktifmi kaldı moruk kur teline takip programını nereye girip cıktıgını gör işte
Bende olsam boyle bir kadini bosarim. Tanimadigi insana 8 bini guveniyorda hayat gecirecegi kise guvenmiyor...
Şener kardes allah kurtarmis seni
Allah akıl fikir versin
Çeşit çeşit insan var.
bu ne güvensizlik. bence kadın paranoyak olmuş.
evlenince fil gibi oluyorsunuz kendinize bakın biraz düğünden düğüne süsleniyorsunuz sonra kocam aldatıyor
valla kadın çok akıllı oldugunu dusunurken gercekte salakmış adama tazminatsiz bosanma firsati sunmus :)
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