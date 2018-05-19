Eşi boşanmak isteyince intihar etti

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, eşinin boşanmak istemesi üzerine bunalıma giren 2 çocuk babası Ferhat Ç. (39) kendini iple asarak intihar etti.
Darıca Osmangazi Mahallesi'ne oturan, bir fabrikada çalışan Ferhat Ç., iddiaya göre eşinin boşanmak istemesi üzerine bunalıma girerek evin çatı katına çıkarak iple kendini astı. Yakınları çatı katına çıktıklarında Ferhat Ç.'yi ipe asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Ferhat Ç.'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ferhat Ç.'nin cesedi Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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