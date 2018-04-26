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Eşi dövdü, çocuğuyla polise sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'da 2 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde eşi tarafından dövülen Özlem A.

Eşi dövdü, çocuğuyla polise sığındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 yaşındaki çocuğunun gözünün önünde eşi tarafından dövülen Özlem A. polise sığındı.
Olay, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A., tartıştığı eşi Özlem A.'yı 2 yaşındaki çocuklarının yanında dövdü. Bunun üzerine Özlem A., çocuğuyla birlikte evden kaçarak polise sığındı. Vücudundaki morlukları polise gösteren kadın eşinden şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimine getirilen Özlem A. darp raporu aldı. Şikayetçi olduğu Ömer A. da karakola götürülerek ifadesi alındı.

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Eşi dövdü, çocuğuyla polise sığındı

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