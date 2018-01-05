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Eşi evi terk edince direğe çıkıp intihar etmek istedi

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 14:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde aydınlatma direğine çıkarak intihar girişiminde bulunan T.B. (30), eşinin çabaları sonucu ikna olup, direkten indirildi.

Eşi Y.B.'nin evi terk ettiğini ileri sürerek dün saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Alanı'ndaki aydınlatma direğine çıkan T.B., atlayacağını söyledi. Çevrede önlem alan emniyet ekiplerinin yanı sıra ambulans da hazır bulunurken itfaiye ekipleri ise hava yastığı açarak çevredekilerin meraklı bakışları arasında gerekli önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat direkte kalan T.B.'yi ikna çabaları sonuç vermedi. Bunun üzerine olay yerine gelen eşi Y.B.'nin çabaları sonunda ikna olan T.B. itfaiye aracının merdiveniyle direkten indirildi. T.B. ifadesi alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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