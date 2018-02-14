Eşi FETÖ’den tutuklanan, kendisi de ihraç edilen akademisyen uyuşturucuyla yakalandı

Isparta’da narkotik polisi tarafından bir eğlence mekanında yapılan denetimlerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyenlikten ihraç edilen şahıs, 2 içimlik uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde kullanımını engelleme çalışmaları yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eğlence mekanında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanında bulunan ve daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında SDÜ’de akademisyen olarak görev yaparken ihraç edilen H.Y., üzerinde 2 içimlik daralı 1,70 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Öte yandan, H.Y.’nin eşinin de daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir ilde tutuklu bulunduğu öğrenildi.
Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz
Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti
Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çantasıyla X-Ray cihazının içine girdi
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
Atatürk Havalimanı'nda 'Çinçila' alarmı
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum