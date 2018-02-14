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Eşi FETÖ’den tutuklanan, kendisi de ihraç edilen akademisyen uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 18:43 | Son Güncelleme

Isparta’da narkotik polisi tarafından bir eğlence mekanında yapılan denetimlerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyenlikten ihraç edilen şahıs, 2 içimlik uyuşturucu maddeyle yakalandı.Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde kullanımını engelleme çalışmaları yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eğlence mekanında denetim yaptı.

Isparta’da narkotik polisi tarafından bir eğlence mekanında yapılan denetimlerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında daha önce Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyenlikten ihraç edilen şahıs, 2 içimlik uyuşturucu maddeyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde kullanımını engelleme çalışmaları yürüten Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eğlence mekanında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, eğlence mekanında bulunan ve daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında SDÜ’de akademisyen olarak görev yaparken ihraç edilen H.Y., üzerinde 2 içimlik daralı 1,70 gram metamfetamin maddesi ile yakalandı.
Öte yandan, H.Y.’nin eşinin de daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir ilde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

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