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Eşi gözünün önünde hafif ticari aracın altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar (56), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşinin sonra koşması da görülüyor.

Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Emre Belgemen (23) yönetimindeki 42 CGJ 76 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Pınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülistan Pınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Emre Belgemen ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Gülistan Pınar'ın eşinin yanından ayrılarak bir minibüsün önünden karşıya geçmeye çalıştığı, bu sırada da hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşi de kazadan sonra eşine doğru koşuyor.

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