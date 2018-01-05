Eşi gözünün önünde hafif ticari aracın altında kaldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar (56), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşinin sonra koşması da görülüyor.
Kaza, saat 08.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ehliyeti olmadığı öğrenilen Emre Belgemen (23) yönetimindeki 42 CGJ 76 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülistan Pınar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Pınar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülistan Pınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Emre Belgemen ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Gülistan Pınar'ın eşinin yanından ayrılarak bir minibüsün önünden karşıya geçmeye çalıştığı, bu sırada da hafif ticari aracın çarptığı görülüyor. Kaza yerinde bulunan Gülistan Pınar'ın eşi de kazadan sonra eşine doğru koşuyor.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'de bir ilk! Irkçı parti kuruldu
Hazinedar olayının ardından Kılıçdaroğlu'ndan çok ağır sözler!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Uçakta yanında uyuyan kadını taciz etti, inişte tutuklandı!
Fransa'da selamlaşma krizi: Her gün 73 kişiyle öpüşmekten bıktım!
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum