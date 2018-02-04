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Eşi ile tartışı; kendini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 09:32 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda  telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı.

Eşi ile tartışı; kendini bıçakladı

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,((DHA) BEYOĞLU'nda telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, Kaptan Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 82'de saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İsminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre, cadde üzerinde evinin önünde telefonda karısı ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçak ile karın bölgesinden bıçakladı. Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Mehmet İsrafiloğlu "Ben bağırtıya çıktım. Adam telefonda karısı ile tartışmış. 'Kendimi öldüreceğim' demiş. Polisler geldi. Ambulans geldi. aldılar götürdü. Polislere 'ben kendimi bıçakladım' demiş" diye konuştu.
Polis bıçaklanma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Eşi ile tartışı; kendini bıçakladıEşi ile tartışı; kendini bıçakladıEşi ile tartışı; kendini bıçakladı

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