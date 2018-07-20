HABER

Eşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, geçen yıl eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tacit Öz (46) hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Eşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, geçen yıl eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tacit Öz (46) hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.
Antalya'da, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'ü (30) tartışmalarının ardından ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, 2 Haziran 2017 tarihinde, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi Aliye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi.
Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilem İçoğlu Öz ve Aliye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Tacit Öz'ün, eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya için 'tasarlayarak kasten öldürme', kayınvalidesi Aliye İçoğlu'na yönelik ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanık Öz, tek hatasının eşinden ayrılmak olduğunu, eşini ve ailesini tehdit etmediğini belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Eşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendiEşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendiEşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendiEşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendi

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
6 çocuk annesi, PKK tarafından kaçırılan eşini arıyor6 çocuk annesi, PKK tarafından kaçırılan eşini arıyor
Vücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandığı iddiasıVücudundaki dövmeler yüzünden bıçaklandığı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Arka bahçesinde bir delik gördü! İçini kazdıktan sonra olanlar inanılmaz...

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

Hakan Altun'dan sürpriz karar! Mandıra Filozofu'nu izledi Bodrum'a yerleşti

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

İlginizi Çekebilir

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Burçlar tatil rotanızı da belirliyor! İşte burcunuzun özelliklerine göre tatil rotaları...

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.