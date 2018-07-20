Eşi, kayınpederi ve baldızını öldüren sanığa 4 kez müebbet istendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, geçen yıl eşini, baldızını ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de ağır yaralayan Tacit Öz (46) hakkında, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Antalya'da, güneş enerjisi ürünleri imalatçısı Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz'ü (30) tartışmalarının ardından ailesinin evine bıraktı. Daha sonra pişman olan Tacit Öz, defalarca kayınpederinin evine gitmesine rağmen eşini göremedi. Öz, 2 Haziran 2017 tarihinde, eşiyle barışabilmek için kayınpederi Mevlüt İçoğlu'nun (54) Konyaaltı ilçesindeki evine geldi. Tacit Öz, eşi Dilem İçoğlu Öz, kayınpederi Mevlüt İçoğlu, kayınvalidesi Aliye İçoğlu (55) ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya (31) ile sitenin bahçesindeki bankta oturdu. Temmuz ayında boşanma davaları görülecek Öz, eşi Dilem ile barışma isteğine olumsuz yanıt alınca, aile üyelerinin üzerine tabancayla kurşun yağdırdı. Kayınpeder İçoğlu da tabancayla damadına karşılık verdi.

Mevlüt İçoğlu ve Demet İçoğlu Akkaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Dilem İçoğlu Öz ve Aliye İçoğlu ise ağır yaralandı. Kendisi de kayınpederinin tabancasından çıkan kurşunla yaralanan Tacit Öz, tedavi için gittiği hastanede, gözaltına alındı. Dilem İçoğlu Öz de ertesi gün yaşamını yitirdi. Tedavisi tamamlanan Tacit Öz, tutuklandı.

Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tacit Öz, kayınvalidesi Aliye İçoğlu ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, Tacit Öz'ün, eşi Dilem Öz, kayınpederi Mevlüt ve baldızı Demet İçoğlu Akkaya için 'tasarlayarak kasten öldürme', kayınvalidesi Aliye İçoğlu'na yönelik ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Öz, tek hatasının eşinden ayrılmak olduğunu, eşini ve ailesini tehdit etmediğini belirterek, savunma için ek süre verilmesini istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.