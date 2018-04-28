Eşi kendisini bıçaklayan koca, sağlık ekibine saldırırken bacağını kırdı

Bülent DİKTEPE/YENİCE (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, eşi İ.Ç. (36) ile tartışan F.Ç. adlı kadın (31), mutfaktan aldığı bıçakla kendisini bıçakladı. Sağlık ekiplerine geç geldikleri iddiasıyla saldıran İ.Ç.'nin attığı tekme de ambulansa denk geldi. Bacağı kırılan İ.Ç. ve kendisini bıçaklayan eşi, aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Yenice Güney köyünde meydana geldi. Eve gelen İ.Ç., eşi F.Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında mutfağa giden F.Ç., burada aldığı bıçağı karnına sapladı. Kanlar içinde yere yığılan eşini gören İ.Ç., 112 Acil'i arayarak yardım istedi. İ.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine geç geldiklerini iddia ederek tepki gösterdi. İ.Ç. ardından görevlilere saldırdı. Bu sırada attığı tekme ambulansa isabet eden İ.Ç.'nin bacağı kırıldı.
Kendisini bıçaklayan F.Ç., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıldı. İ.Ç. de daha sonra gelen ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, eşinin ise ortopedi servisinde tedavisinin sürdüğü ve ameliyata alınacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan mesajı: Bir dua ettim, işinden oldu
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu
e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı
Putin talimat verdi... Rusya, dünya haritasını değiştiriyor!
Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Aldatıldığını öğrenince plan yaptı! Eşinin sevgilisini öldürüp intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum