HABER

Eşi ölünce bunalıma giren yaşlı adam, kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eşi ölünce bunalıma girdiği öne sürülen Habil R. (80), çatı katında kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Eşi ölünce bunalıma giren yaşlı adam, kendini astı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde eşi ölünce bunalıma girdiği öne sürülen Habil R. (80), çatı katında kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1340 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binada çocukları ve torunlarıyla birlikte oturan Habil R., yaklaşık 4 ay önce eşini kaybedince iddiaya göre bunalıma girdi. Çocuklarına artık kendisinin de yaşamak istemediğini sık sık dile getirdiği öğrenilen Habil R. çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi.
Babalarına kahvaltı hazırlamak için üst kata çıkan çocukları, Habil R.'yi evde bulamadı. Çatı katına çıkan çocukları, babalarını çatı boşluğuna iple asılı gördü. Çocukları, hemen ipi keserek 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Habil R.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Habil R.'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Eşi ölünce bunalıma giren yaşlı adam, kendini astıEşi ölünce bunalıma giren yaşlı adam, kendini astı

PARTNEREvde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...Evde üretti, TÜBİTAK'a sattı! Değeri 100 bin dolar civarında ama...
Önce öptü, sonra öldürdüÖnce öptü, sonra öldürdü
Kayıp kadın baygın halde bulunduKayıp kadın baygın halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen'in pozları aileyi kızdırdı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

E-devlet'te bir yenilik daha! Uygulama bugün başladı

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

Tecavüzcü kocadan mide bulandıran savunma! 'Boşanacağız senden hatıra kalsın'

İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

İzmir'de komşularına karşı çaresiz kalan hayvansever sokağa bunu yazdı: Hayvanları elleme!

Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

Isparta Yalvaç’taki fabrikada patlama: Ölü ve yaralı var

Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!

Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan Erdem Gürgür'ün annesinin feryadı yürek burktu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.