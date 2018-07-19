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Eşi tarafından dövüldüğü öne sürülen hamile kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Ç.

Eşi tarafından dövüldüğü öne sürülen hamile kadın öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, dini nikahlı eşi İsa Ç. (32) tarafından dövüldüğü edildiği iddia edilen 2'nci çocuğuna 7 aylık hamile Aysel Kurt (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aysel Kurt önceki gün babası Vakkas Kurt’u arayarak 4 yıl önce dini nikahla evlendiği ayakkabı imalatı işiyle uğraşan İsa Ç.'nin kendisini dövdüğünü söyleyerek yardım istedi. Kurt, dün akşam 7 aylık hamile kızı Aysel'in evine giderek damadına uyarılarda bulundu, şiddet gören kızına ise isterse eve dönebileceğini söyledi. Aysel Kurt ise babasına kendisiyle dönmeyeceğini, tekrar şiddet görmesi halinde polise gidip şikayetçi olacağını belirtti.
Vakkas Kurt’un evden ayrılmasının ardından iddiaya göre çift arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmada şiddete maruz kaldığı ileri sürülen Aysel Kurt, çığlıklarına gelen yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kurt ve karnındaki bebeği, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurt’un cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
EŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından polis ekipleri, İsa Ç.’yi gözaltına alarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İsa Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
'KIZIMIN DUDAĞI PATLAMIŞTI'
Kızının cenazesini almak için morga giden Vakkas Kurt, kızının hastaneye dövüldüğü için götürüldüğünü söyledi. Gece saatlerinde kızının dayak yediğini, damadının akrabalarının telefonuyla olayı öğrendiğini ifade eden Vakkas Kurt, "Dün akşam annesiyle evlerine gittik, sürekli tartıştıkları için iyi geçinmelerini söyledik. Kocası bize 'istemiyorum' dedi, kızım ise çocuğunu bırakmak istemediğini söyledi. Bir tane çocukları var ve hamileydi. Kızım bana bir şey olursa darp ettiği için bunları dava edeceğini söyledi. Bize sabah kızımızın öldüğü haberi gelince şok geçirdim. Gece gittiğimde kızımın dudağı patlamıştı. Kızıma bizden sonra ne yaptılar bilmiyorum. Tek sağlık sorunu mide problemi vardı, başka bir şey yoktu. Herkes uyardı, 'Akıllı olun, kavga etmeyin' diye ama sabah bize kalbi durmuş denildi" diye konuştu.

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Eşi tarafından dövüldüğü öne sürülen hamile kadın öldüEşi tarafından dövüldüğü öne sürülen hamile kadın öldü

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