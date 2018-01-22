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Eşi tarafından işkence edilip, bıçaklanan kadın kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te, eşi İlhan Kaya tarafından bıçaklanıp hastanede 9 gün sonra yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Neslihan Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuk annesi kadın için Baheaddin Nakıboğlu Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende kadının babası Mehmet Kalınkara tabuta sarılarak 'Meleğim mekanın cennet olsun, ardından bende geleceğim' diyerek gözyaşı döktü, annesi Şemsi Kalınkara ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Neslihan Kaya'nın cenazesi, ikindi vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

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