Eşi tarafından öldürülen Kübra, ağıtlarla toprağa verildi

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, önceki gün eşi Bilal Oğur (30) tarafından başına tabancayla ateş edilerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Kübra Oğur (26), yakınları tarafından ağıtlarla toprağa verildi.

Merkez Pınarbaşı Mahallesi Sevgi Caddesi'nde geçen Çarşamba günü, 1 çocuk annesi Kübra Oğur ile eşi Bilal Oğur arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Bilal Oğur üzerindeki tabancayla Kübra Oğur'un başına ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Bilal Oğur, önceki gün Taşlıdere köy mezarlığında toprağa verilirken, ağır yaralanan Kübra Oğur ise Batman'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Merminin beynine isabet ettiği belirlenen Kübra Oğur, makineye bağlanarak tedavi altına alındı. Ancak, Kübra Oğur dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kübra Oğur'un cenazesi, dün akşam saatlerinde Batman Asri Mezarlığı'nda ağıtlarla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

