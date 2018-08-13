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Eşi tarafından terk edilen 2 çocuk babası, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 14:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi tarafından terk edilen, 2 çocuk babası Mecnur A.

Eşi tarafından terk edilen 2 çocuk babası, intihar etti

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle eşi tarafından terk edilen, 2 çocuk babası Mecnur A. (25), boş arazide çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, öğle saatlerinde, Sam Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arazide, yerde kanlar içinde, hareketsiz yatan birini görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin, Mecnur A. olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Mecnur A.'nın, çenesine dayadığı tüfeği ateşleyerek, yaşamına son verdiği tespit edildi. Ekipler, yaptığı araştırma sonucu Mecnur A.'nın, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce eşi tarafından terk edildiğini, 2 çocuğunun bulunduğunu ve bir süredir bunalımda olduğunu öğrendi.
Öte yandan Mecnur A.'nın ölüm haberini alıp, olay yerine gelen yakınları, gözyaşı dökerek, sinir krizi geçirdi. Mecnur A.'nın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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