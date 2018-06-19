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Eşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 14:44 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da eşi Ebru U.'nun (22) evi terk etmesine sinirlenen Fatih U.

Eşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da eşi Ebru U.'nun (22) evi terk etmesine sinirlenen Fatih U. (25), önce kendi kendini bacağından bıçakla yaraladı, daha sonra eşinin dedesine ait apartman dairesini yaktı.
Osmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen Fatih U., 2 çocuğunu alarak kendisini terk eden eşinin kaldığı dedesi Ahmet G.'ye ait eve gitti. Burada çocuklarını göremeyen Fatih U., kendisini bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye götürülen Fatih U., tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Tekrar eşinin yaşadığı dedesinin evine giden Fatih U., içeride kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları ateşe verip, dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatih U.'nun eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih U. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanak gözaltına alındı, olayla iligili soruşturma sürüyor.
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Eşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktıEşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktıEşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktıEşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktı

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