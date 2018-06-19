Eşi terk edince kendini bıçaklayıp, ev yaktı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da eşi Ebru U.'nun (22) evi terk etmesine sinirlenen Fatih U. (25), önce kendi kendini bacağından bıçakla yaraladı, daha sonra eşinin dedesine ait apartman dairesini yaktı.
Osmangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda işsiz olduğu belirtilen Fatih U., 2 çocuğunu alarak kendisini terk eden eşinin kaldığı dedesi Ahmet G.'ye ait eve gitti. Burada çocuklarını göremeyen Fatih U., kendisini bacağından bıçakla yaraladı. Hastaneye götürülen Fatih U., tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldı. Tekrar eşinin yaşadığı dedesinin evine giden Fatih U., içeride kimsenin bulunmadığı sırada eşyaları ateşe verip, dışarı çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın haberini alıp olay yerine gelen Fatih U.'nun eşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih U. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanak gözaltına alındı, olayla iligili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Ağrı'daki kayıp kız Leyla Aydemir'le ilgili son dakika gelişmesi!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum