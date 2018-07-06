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Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 06:30 | Son Güncelleme

Bursa'da uzun süredir eşiyle ayrı yaşadığını eşinin kendisini terk ettiğini öne süren bir şahıs trafiğe açık olan bir köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerinde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay Bursa'nın Merkez Yıldırım İlçesi Hacivat köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kısa süre önce F.A. isimli şahıs ile eşi belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavganın üzerine eşinin evi terk etmesi üzerine F.A. isimli şahıs köprüye çıkarak intihar etmeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olay yerinde bulunan F.A.'nın annesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Köprünün korkuluklarından aşağıya atlayacağını söyleyen F.A. isimli genç için polis ekibi uzun süre dil döktü.

Eşinden ayrı olduğunu eşinin artık kendisi ile konuşmak istemediğini telefonla arayıp olay erine gelmesini söylemesi üzerine eşinin telefonunu kapattığını belirten genç, bölgede bulunan bir amirin uzun süren uğraşlarıyla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Genç, polis aracıyla tedavi için hastaneye götürülürken, sağlık ve itfaiye ekipleri ile de normal görevlerine döndüler. Olayı meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar da derin bir nefes aldılar.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa intihar girişimi

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