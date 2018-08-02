Eşi traktörle çarpan kadın yaşamını yitirdi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında çalışan eşi Fadime Sağrıoğlu'na (69) traktörü ile çarpıp, ölümüne neden olan Mustafa Sarıoğlu (71) jandarma tarafından gözaltına alındı.
Çiftçilik yapan Mustafa Sağıroğlu, bugün saat 10.30 sıralarında eşi Fadime Sağıroğlu ile çalışmak için üzüm bağına gitti. Bağda 45 H 8059 plakalı traktörü ile çalışan Mustafa Sağıroğlu, bu sırada asmalardan üzüm topladığı öğrenilen eşini fark etmeyip, çarptı. Ağır yaralanan Sağıroğlu, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Sarıoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölümüne neden olan Mustafa Sarıoğlu gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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