Eşi ulaşamadı, balkondan girilen evde baygın bulundu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, il dışında olan Hasan Yankın eşi İlknur Yankın'a ulaşamayınca polisi aradı. Eve balkon penceresinden giren polis ve itfaiye eri, İlknur Yankın'ı baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilenen İlknur Yankın tedavi altına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Sümer Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Şehir dışında olan ve eşi İlknur Yankın'a ulaşamayan Hasan Yankın, eşinin hayatından endişe ederek polisi aradı. Eve giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ve 112 Acil ekiplerini çağırdı. İtfaiye merdiveni ile evin balkonuna çıkarak, pencereyi açıp içeri giren polis memuru ile itfaiye eri, İlknur Yankın'ın baygın halde buldu. Doğalgaz kaçağından etkilendiği tespit edilen İlknur Yankın, 112 Acil ekibi tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. İlknur Yankın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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