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- Eşi ve 2 yaşındaki kızını nasıl öldürdüğünü anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de eşi ve  2 yaşındaki kızını boğarak öldürmekten gözaltına alınan  Mehdin Elgün, adliyeye sevk edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de eşi ve 2 yaşındaki kızını boğarak öldürmekten gözaltına alınan Mehdin Elgün, adliyeye sevk edildi. Poliste ifade veren şüpheli suçunu itiraf ederken, psikolojik sorunları olduğunu önce kendisini öldürmeye çalıştığını başaramayınca kızını ve eşini boğduğunu anlattı.

Arnavutköy, İncirli Sokak'ta dün meydana gelen olayda tesisat malzemeleri üreten bir işyerinde çalışan Mehdin Elgün., eşi Nurşen Elgün ve 2 yaşındaki kızı Ecrin Elgün'ü boğarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan Mehdin Elgün'ün işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.

CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli Mehdin Elgün'ün işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğunu ve iki gündür uyuyamadığını söyleyen Mehdin Elgün'ün polisteki ifadesinde önce kendisini öldürmeye çalıştığını anlattığı belirtildi. Telefonun şarj kablosuyla önce kendisine elektrik vererek öldürmeye çalıştığını anlattığı öğrenilen Mehdin Elgün, başarılı olamayınca jiletle kendisini kesmeye çalıştığını söyledi.

Her yerinden kan geldiği için öleceğini düşündüğünü anlatan Mehdin Elgün'ün daha sonra hayatta yanlız kalmamaları için önce eşini daha sonra da kızını boğarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINMIŞ

Şüpheli Mehdin Elgün'ün daha önceden hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçundan polise geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

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