Eşi ve kayınpederini öldüren sanığa, çifte müebbet hapis

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle vurarak öldürmekle suçlanan Hüseyin Ayhan, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 12 Ağustos 2016 tarihinde Kadınhanı ilçesinde, eskiden belde olan Osmancık Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyon şoförü Hüseyin Ayhan, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet Ayhan ile görüşmek için kayınpederi Hacı İbrahim Aka'nın evine giti. Ancak Cennet Ayhan ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan'ın görüşme isteğini geri çevirdi. Ayhan, evden aldığı tüfeği otomobilinin bagajına koyup, kayınpederininin evinin yakınındaki kahvehanede beklemeye başladı.

ELİNDE EKMEK VARKEN ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra eşi Fatma Aka ile birlikte hastaneden dönen Hacı İbrahim Aka, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine gireceği sırada arkasından gelen damadı Hüseyin Ayhan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ayhan, tüfekle kayınpederi Aka'yı bahçe kapısında vurarak öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet Ayhan, babasını kanlar içiresinde yerde yatarken gördü.

'ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA, SİLAHI ALIP, GERİ DÖNDÜ

Hüseyin Ayhan eşi Cennet'e de ateş ettikten sonra silahı otomobilinin bagajına bıraktı. Elinden yaralanan Cennet Ayhan'ın ölmediğini anlayan Hüseyin Ayhan, tüfeğini alarak geri döndü, birkaç el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖNCE EŞİMİ SONRA KIZIMI ÖLDÜRDÜ

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenen, hem eşini hem de kızını kaybeden Fatma Aka, Hüseyin Ayhan'ın önce eşini öldürdüğünü, ardından da kızı Cennet'i vurduğunu söyledi. Fatma Aka, babasının cesedi başında "Baba baba ne olur uyan" diye ağlayan kızının ölmediğini fark eden Hüseyin Ayhan'ın tekrar geri gelip, birkaç kez ateş ederek öldürdüğü ifade etti.

İKİ KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

Duruşmanın 8'inci celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Çiftin olaydan 4 ay önce ayrı yaşamaya başladığı belirtilen mütaalada, Hüseyin Ayhan'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bunu konuşmak için kayınpederinin evine gittiğini ancak bu teklifin geri çevrilmesi üzerine hem eşi Cennet'e, hem de onun ailesini tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi. Olay günü ise silahını aracına koyarak kayınpederinin evine gittiği, burada önce kayınpederini daha sonra eşi Cennet'i vurduğunu, eşinin ölmemesi üzerine tekrar geri dönerek eşini öldürdüğüne yer verildi. Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Ayhan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

Davanın 9'uncu ve son duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Ayhan, hakim karşısına çıktı. Ayhan, son savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Mağdur taraf yalan söylemektedir. Başka da bir diyeceğim yoktur" dedi. Mahkeme heyeti son savunmanın ardından kararını açıkladı. Heyet, sanık Hüseyin Ayhan'a eşi Cennet Ayhan ve kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay daha hapis cezası verdi.

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