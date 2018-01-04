HABER

Eşi ve sevgilisini evde bastı!

YAŞAM HABERLERİ | 04.01.2018 09:04 | Son Güncelleme 8 saat önce

Üsküdar'da M.A. adlı kişi, eve geldiğinde eşini bir erkekle yakalayınca çılgına döndü. MA, eşi B.A. ile birlikte yakaladığı güvenlik görevlisi Mehmet Çütçü'yü bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladı.

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4’üncü katındaki ikamette saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen M.A. çılgına döndü. Karısı B.A ve yanındaki Mehmet Çütçü’yü bıçakladı. B.A. adlı kadın ile yanındaki Mahmut Çütçü yaralandı. Her ikisi de yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çütçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken M.A’yı yakalamak için harekete geçti. Bir görgü tanığı "Ben burada bir bayan müşteriye sebze veriyordum. Çocuk gömleği yırtık, atleti dağılmış bir şekilde koştura koştura bu taraftan geliyordu. Park halindeki arabaya çarptı, yere düştü. Bir de kız varmış, o da o tarafa doğru hastaneye gitmiş. Çocuğa ambulans çağırayım mı dedim. ’Çağır abi’ dedi. Telefon ettim ambulans geldi. Ambulans aldı gitti" dedi. (DHA)

Karı-koca arasındaki iğrenç anlaşma böyle bitti!
Kan donduran olay! Ayrılmak isteyen sevgilisini öldürdü sonra da...
Polisin ortaya çıkardığı gerçek şok etti! Öldürdüğü kadının cesediyle 900 kilometre yol katetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Üsküdar güvenlik görevlisi mehmet çütçü

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

'Adaylık için ismi geçen kişi Hayrünnisa Gül olsaydı emin olun AKP’nin korkusu daha başka olurdu'

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

Everton, Cenk Tosun transferini duyurdu!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

İstanbul'da kar yağışının ne zaman olacağı açıklandı!

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Engelli insanlar cinsel ilişki yaşayamıyor deyip...

Okuyucu Yorumları 11 yorum
ALLAH ıslah etsin ortalık çok kötü. ALLAH sonumuzu hayır etsin.
Sonra neden kadına şiddet arttı derler. Sen önce kendi namusuna iffetine sahip be kadın!
yok ya boşa gitsin
kadının oldugu yerde bela kol gezer sonunu düşünmeden parekende am satarsa olacagı bu empati yapıp kendizinizi onun kocası yerine koyun siz olsaydınız napardınız bende geldim hadi gurup mu yapalım diyceksiniz
yazık be kardeşim bi şerefsiz yuüzünden hayatını mahvetmişsin
çocuğa ambulans çağırayımmı diye soran vatandaşın beyninden şüphe etmeye başlayın..gdo nun sonuçları. cana kıyılmasına karşıyım ama şimdi adamı öldürüp karının yaşamasıda adalet değil bence
Daha iki hafta önce ayni olay yaşanmıştı. İşten eve erken dönen eş hamile eşini başka biri ile yakalamıştı. O da adamı öldürmüş karısını yaralamıştı. Alkışlar eşliğinde ağlayarak cezaevine götürülmüştü... Bu arkadaşın akibeti de ayni olacak. Hayatınızı mahvettiğiniz boşanıp kurtulsaydınız ne halleri var ise görsünlerdi. Allah yardımcınız olsun ...
Allah kimsenin başına vermesin bu durumu. Ama bu gibi olaylarda koca neden erkeği öldürüp kadını sağ bırakır onu anlamıyorum? Madem başın yanıyor senin, karıyı sağ bırakmayacan kardeşim,sen hapiste yatarsın oda başka kucaklarda.
olayda çok ağır tahrik bir erkek için cinnet anı bu andır çok çok az ceza almalı hatta psikriyatri raporuna gore almayabilir diye temenni ediyorum
ginede o kadına acıyan serefsizler olacaktır erkeğin hiç hakı yok bu ülkelde herzaman kadın haklıdır kendi karıları aldıtnca normal mı görüyorlar acaba
öldürme. boşa gitsin be kardeşim. şimdi sen de yandın.. hapiste aklın başına gelir..
Diğer Haberler
Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Lise öğrencisi kantinde öğretmenini yumrukladı

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kocasını Suriyeli genç sevgilisine öldürttü

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Kesikbaş davası sanığı Nevin Yıldırım: Ben yaptım, ben öldürdüm

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Minik Fatih böyle öldü: İki hastane bir fasülye tanesini göremedi

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Dilenci olduğu için ceza kesilmişti! Gerçek çok başka çıktı

Ümraniye'de kan donduran görüntü

Ümraniye'de kan donduran görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.