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'Eşim kanser' deyip dolandırıcılık yapan 80 yaşındaki şüpheli, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

'EŞİM kanser' diyerek 15 kentte yeni tanıştığı 48 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Ahmet A.

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- 'EŞİM kanser' diyerek 15 kentte yeni tanıştığı 48 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Ahmet A. (80), Aksaray'da yakalandı. Şüphelinin üzerinden 10 bin 500 dolar ve 2 bin 340 lira çıktı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son 2 yılda 15 ilde 48 kişiyi dolandıran Ahmet A.'nın bir otelde kaldığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Ahmet A.'yı bir kişiyi dolandırmak isterken gözaltına aldı. Yapılan aramada ise şüphelinin üzerinde 10 bin 500 dolar ve 2 bin 340 lira ele geçirildi. Ahmet A.'nın gittiği illerde sahte kimlikle kaldığı otellerde, eşinin kanser tedavisi gördüğünü söylediği, bir süre kalacağını belirtip, bir miktar konaklama parası ödediği, kaldığı süreçte de otel sahibi ve çalışanlarla diyaloğunu artırdığı tespit edildi. Şüphelinin ardından da eşinin tedavi masrafı için ayırdığını söylediği 5 ila 10 bin doları, çalınmaması için otelin kasasında emanet olarak kalması amacıyla otel sahibine verdiği, peyderpey bu parayla birlikte otel sahiplerinden borç adı altında para alıp dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelinin aynı yöntemi kaldığı illerde tanıştığı kişilerde de uyguladığı, yaşı nedeniyle de herkesin güvenini kazandığı saptandı. Ahmet A.'nın, 10 yıldır dolandırıcılık yaptığı ve 2016 yılında Konya Kulu Açık Cezaevi'nde yatarken, hastalık bahanesiyle gittiği hastaneden firar ettiği belirtildi. Ahmet A. hakkında dolandırıcılık suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu öğrenildi.

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