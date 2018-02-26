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'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 08:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da kocasının şans oyunlarına bağımlı olduğunu ve kendisine evlilik öncesi ilişkilerini anlattığını söyleyen kadın, 3.5 yıllık kocasına boşanma davası açtı.

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen dilekçede, aile birliğinin sarsıldığını belirten Nazmiye A., eşi Caner A.’nın şans oyunlarına olan tutkusu ve evlenme öncesi yaşadığı ilişkilerindeki cinsel konularını anlatınca devamlı tartışma yaşadıklarını ileri sürerek eşinden boşanmak istedi.

Vatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre; Eşinin özel bir şirkette çalıştığını maaşının iyi olduğunu ve ailesinden kalan yerlerden de kira aldığını söyleyen Nazmiye A., eşinin şans oyunlarına olan tutkusunun evliliklerini bitirdiğini öne sürdü. Nazmiye A., dilekçesinde, “Eşim, gelirinin çoğunu ikramiye oyunlarını yatırıyor. Eve devamlı bu kuponlarla geliyor. Televizyon ya da internetten sonuçları takip ediyor. Benimle ilgilenmiyor” dedi. Eşine tedavi olmasını söylediğini de belirten genç kadın, “Parasını bu oyunlarda harcadığı için parasız kalıyor. Durumu ailesine anlattım ama bana inanmadılar. Bana evlenmeden önce yaşadığı cinsel beraberliklerini de anlatmaya başlayınca artık katlanamaz hale geldim. Boşanmak istiyorum” diye anlattı. Bu yaşananların psikolojisini bozduğunu belirten genç kadın 175 bin lira tazminat talebinde de bulundu.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Tazminat olmasaymis inanirdim ama dininiz imaniniz para. Ahlaksiz
@kitap2005 30 yıl devlet memurluğundan emekli oldum, 80 bin ikramiye aldım. 30 yıl 30. bu parayla kafamda neler neler yapıyorum, yine de bitmiyor bir türlü bitmiyor.
bırak anlatsın fantazi yaparsın fena mı
my net lütfen haber değeri taşıyan habeler yap. bu me ya
çok güzel bayanmış, yeniden evlenmesi fazla uzun sürmez...
@defender1234 yeniden evlenme değilde yeniden kaynak bulma diyelim
@defender1234 ondan da bi 175 alsa iş tamam.
DAVALAR DEVAM EDERKEN BÖYLE DAVA İÇERİĞİNİN BASINA SIZMASI YARGIYI ZEDELER, HAKİMLER KARAR VERİRKEN ETKİLENİR, USUL ÇOK YANLIŞ ADALET BAKANLIĞI NE İŞ YAPIYOR..
İyi güzel boşan da 175 bin tl tazminat nedir allah aşkına...
@jamesbont BEDAVAYA MI GİTMİŞ OLSUN KIZ YAVVVVVV :))))))))
@jamesbont kadın erkek eşit deniyor fakat erkekler burada sömürülüyor, tazminat ölünceye kadar olmamalı belli bir süre verilmelidir.
@serbay3858 o hiç kız olmadı :)
senin amacın adamı koparma,ömrünün sonuna kadar yan gelip yat,oh ne âlâ
haberin üstündeki reklam nesine.com :)
Bir şeyleri gizliyor..kesin biriyle anlaştı..erkeği ıskartaya çıkarmaya çalışıyor...
ÜZÜLME BACIM..BU GÜZELLİKLE ÇOK DAHA İYİSİNİ BULURSUN....
ulan adam sana yetişmek için oynuyordur kazanınca sesin çıkmadı kaybetmeye başkadı hemen boşan üniv lerde kadınlar için ders açılmalı anlamak çok zor
Hükümetin acilen ama acilen boşanmada kadını %100 haklı gören yasayı değiştirmesi lazım.bir gece evliliğe ömür boyu nafaka ödeyen insanlar var. bu hakmı adalet mi? hemen tazminat nafaka iste. ömür boyu nafaka al git başkaları ile gez çatır çatır parasını ye. kadın cinayetlerinin tek sebebi süresiz nafaka dır
ulan işiniz gücünüz para bu kârı milletinin başka derdi yokmu para para para yaşasın paraciklar
tazminat işi çok iyi ya erkeklerde isteyebiliyormu. anne babaadanda almalısın bence onlarda da yılların var. 3 yılda bir evlenip boşansan köşeyi dönersin. bu nasıl kanun :)
Kadınlar işin kolayını buldu.Bahane uydur.Boşan parayı kap.Sanki zerre katkın oldu.Kadın değil vampir bunlar.Adam bu paragöz kadının bitmek tükenmek bilmeyen istekleri için kumara bulaşmadıysa ne olayım.Valla yetti bu kadınların şerri artık.Hayır bunca rus kadın varken bu kezbanlara nasıl rağbet oluyor anlamıyorum.Sakın ahlak demeyin.Türk kadınında ahlak mahlak kalmadık kardeşim.
BU KADAR KADINLARI KOLLAMAYIN ERKEKLER ÖF DESE SUÇ OLUYOR KADINA BİRŞEY DEMİCEN ÇOCUĞA BİRŞEY DEMİCEN PSİKOLOJİMİZ BOZULDU DESE SUÇ OLUYOR EVDEN UZAKLAŞTIRILIYORSUN BU TOPLUMDA HUZURSUZLUK YARATIYOR AHLAK GİTGİDE BOZULDU FETÖ İŞİMİ BUNLAR MASUSMU YAPILIYOR ANLAMADIM
Adam baktıki kadın paragöz, aptal yerine konmaktansa şans oyunlarına vermiş kendini vede iyi yapmış. Parası için evlenirsen olacağı bu.
kullanım hakkını talep etmiş bayağıda pahalıymış...
Türk adaleti hemen problemi çözdü işte! Bundan sonra şans oyununa yatıramayacak, ömür boyu senin tazminatına nafakana süsüne makyajına yatıracak.
sevgili kizim siz bosanmayin. siz onu terapi etmeye calisin, eger birbirinizi seviyorsaniz, hala gönülen bagliysaniz bir daha deneyin. o atlatir. bir kitapta okudumki bagimlilik bir seylerin eksik olmasindan dolayi ortaya cikiyor. cogu zaman insanlar sevgiye muhtac...........
Nesine, bilyoner den alın tazminat ı ne ocaklar sönüyor bu iddiada, hep kaybetmek üzerine kurulmuş sistem ve bu şirketler haksız kazanç elde ediyor, devlet de işine geldiği için ses çıkartmıyor...
Kadın haklı beyler!..
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