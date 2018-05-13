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Eşinden direksiyon eğitimi alırken kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 23:51 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, eşinden direksiyon eğitimi alan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parka daldı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, eşinden direksiyon eğitimi alan kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, parka daldı. Kaza şans eseri maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde 75’inci Yıl Mahallesi 51 Nolu Caddede meydana geldi. Ehliyeti olan Esma D.'nin iddiaya göre eşinden direksiyon eğitimi aldığı sırada kontrolünü yitirdiği 41 NM 232 plakalı otomobil, caddenin hemen altındaki çocukların oynadığı parka daldı. Çocuklar etrafa kaçışırken otomobil salıncağa sonra da korkuluklara çarptı. Çimenlik alanda duran otomobilden çıkan çift arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Kazada otomobil hasar görürken, şans eseri yaralanan olmadı. Hasar gören otomobil, polislerin incelemesinin ardından parktan kaldırıldı.

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