Eşine açtığı dava şoke etti: Dövdü, testislerimi sıktı

Çeşme’de oturan R.D., geçen yıl mart ayında H.N.D. ile dünya evine girdi. Ancak kısa süre sonra çift arasında kavgaya varan tartışmalar yaşandı. Evliliklerinin ilk gününden beri sorun yaşadıklarını, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını ileri süren R.D., geçen ocak ayına avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı.

Kısa evlilik sürecinde yaşadıklarını anlatan R.D., eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, dövdüğünü, yüzünü tırmaladığını, testislerini sıkıp bağırttığını öne sürdü. Eşinin bir gece kahve ve çay yapmayı reddedip tartışma çıkardığını, kendisini bir odaya kilitlediğini ileri süren R.D., yaşadıklarına yakın çevresinin de bizzat tanık olduğunu söyledi. R.D., eşinin bu davranışlarından dolayı defalarca hastaneye gitmek zorunda kaldığını, psikolojik tedavi görüp, destek aldığını belirtti.

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Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat da hazırladığı dava dilekçesinde, müvekkilinin bir gün koltukta istirahat ederken, karşı koymasına, canının acıdığını söylemesine rağmen, eşinin testislerini sıktığını öne sürerek, "Bu durumu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma halen daha devam etmektedir" dedi.