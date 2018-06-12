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Eşine sürpriz doğum günü yapmak için hazırlanırken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, eşinin çalıştığı hastaneye giderek sürpriz doğum günü yapmak isteyen Selma Akgül(44), dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)KARABÜK'te, eşinin çalıştığı hastaneye giderek sürpriz doğum günü yapmak isteyen Selma Akgül(44), dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karabük'e bağlı Üçbaş Köyü Günel Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nde temizlik görevlisi olarak çalışan eşi Cevdet Akgül'e(48) sürpriz doğum günü yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek olan iftara katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, bu sırada elbise almak istediği dolaptaki el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından yaralanan annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül ve kız kardeşi, annelerini otomobile taşıyıp babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı Köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne götürüldü. Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu." dedi. Akgül daha sonra çalıştığı hastaneye giderek morg önünde taziyeleri kabul etti.

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