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Eşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 11:45 | Son Güncelleme

 - KARABÜK'te, doğum günü olan eşine işyerine giderek sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Selma Akgül (44), dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.

Eşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, doğum günü olan eşine işyerine giderek sürpriz yapmak isteyen 3 çocuk annesi Selma Akgül (44), dolaptan elbise almak istediği sırada yere düşen el yapımı tüfeğin ateş alması sonucu öldü.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Üçbaş Köyü Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Selma Akgül, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve doğum günü olan eşi Cevdet Akgül'e (48) sürpriz yapmak istedi. Hastanenin yemekhanesinde verilecek iftara eşiyle birlikte katılmak için evinde hazırlık yapan Selma Akgül, dolaptan elbise almak istediği sırada, burada bulunan el yapımı tüfek yere düşerek ateş aldı. Karnından vurulan 3 çocuk annesi Selma Akgül, acı içinde yerde kaldı. Annesini kanlar içinde bulan Bahar Akgül, kız kardeşiyle, ağır yaralanan annesini otomobile taşıyıp, babalarının çalıştığı hastaneye götürmek istedi. Cumayanı köyü mevkiinde bankete çarpan otomobilin lastiği patladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selma Akgül'ün öldüğünü belirledi. Selma Akgül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Eşinin başörtüsünü boynuna dolayıp, evinin önünde taziyeleri kabul eden Cevdet Akgül, "Ben bittim. Allah kimseye bu acıyı vermesin. Doğum günüm ölüm günüm oldu" dedi. Cevdet Akgül daha sonra çalıştığı hastaneye giderek morg önünde taziyeleri kabul etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Eşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından olduEşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından olduEşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından olduEşine sürpriz yapmak için hazırlanırken canından oldu

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