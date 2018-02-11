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Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 15:12 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep’te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada eşi, 2 oğlu, 5 kardeşi ve annesini kaybeden Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.

Eşini, 2 oğlunu, 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Ankara’da hurdacılık yapıp, memleketleri Gaziantep’e dönen Avcı ailesinin 13 ferdinin bulunduğu Cemal Avcı yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, dün sabah Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Ali Daş’ın kullandığı 06 FZ 6350 plakalı kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı’nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

EŞİ, ANNESİ, KARDEŞLERİ VE 2 OĞLUNU KAYBEDEN ASKER DE KATILDI

Gaziantep’e getirilen 6’sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil’i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.

Ayakta durmakta güçlük çeken ve sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Emrah Avcı’yı yakınları teselli etti. Törende ailenin yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü, bazı kadınlar fenalık geçirdi. Sinir krizi geçirenler, güçlükle sakinleştirilirken sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

Emrah Avcı, ölüm haberlerini sonradan aldığını belirterek, "Ben askerdeyim. Sabah telefon geldi. Babamın kaza yaptığını söylediler. Ölü olduğunu söylemediler. Buraya gelince hepsinin öldüğünü öğrenince kendimi kaybettim" dedi.

YAN YANA DEFNEDİLDİ

9 kişinin cenazeleri öğle vakti kıldırılan cenaze namazlarının ardından mezarlıkta yan yana kazılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücü Cemal Avcı, Süleyman Avcı (13), Halil İbrahim Avcı (6) ve Berivan Avcı’nın (17) ise Kahramanmaraş’ta hastanede tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

MEZARINA GELİNLİĞİ BIRAKILDI

Kazada yaşamını yitiren 2 aylık nişanlı Esra’nın yakınları, kısa süre sonra yapılması planlanan düğünde giyeceği gelinliği mezarına bıraktı. Mezara kapanan yakınları gelinliği öpüp uzun süre gözyaşı döktü. Güvenlik önlemlerinin alındığı cenazeye, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çelenk gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Kaza

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Güneyin hiç kimsenin umurunda olmayan yoksul ve esmer vatandaşları bunlar
ALLAH Sabırlar versin kardeşime ALLAH hayatını kaybedenlerede rahmet eyle yarabbim çok acı ve zor bir durum.
Tarif edilemez bir acı Allah ailesine sabır versin inşallah çok üzüldüm
allahım bu nasıl bir acı.allah sabır versin.allah rahmet eylesin.ne olur artık uykusuz yola çıkmayın,trafik kurallarına uyun,alkollü araç kullanmayın.
Çok büyü bir acı, Allah sabır versin. Ölenlere de Allah rahmet etsin.
Esra 6 yaşında yazıyor haberde nasıl nişanlı iki aylık adam gibi yazın yaşları yada yazmayn ayıpyır. Gelin 24 yaşndaysa çocuk 20 yaşnda olması gerek cnku anne 35 yaşnda daha zaten sağlıklı bilinçli bir aile değilmiş yinede üzücü bir olay allah rahmet eylesin
Acıların en büyüğünü yaşamış. Allah sabır versin.
ALLAH SABIR VERSİN ÇOK ACI BİR İMTİHAN :(((
allah sabır versin allah gani gani rahmet eylesin..
Allah Rahmet eylesin kendisine Allah sabırlar versin çok zor bir durum.
Allah sabır versin Asker'imize tezkeresinin verseler bari bu durumda nasıl askerliğini nasıl bitirecek
bizim şikayetçi olduğumuz şeylere bak, adamın yaşadığı şeye bak. sen güç ver Allah'ım
Ölümün bahanesi yok ama kurallara da uymak lazım.O kurallar zaten bizim canımızı korumak için.
Allah sabır versin.
Allahım kimseye yaşatmasın böyle bir acı allah rahmet eylesin sabrını bol versin. Çok üzüldüm çokkk????
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