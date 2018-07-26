Eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Samsun'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi Arzu A.'yı (28) bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan ve emiyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. (34), çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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