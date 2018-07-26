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Eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi Arzu A.'yı (28) bıçakla yaralayan Mustafa A.

Eşini bıçaklayan şüpheli yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde, tartıştığı eşi Arzu A.'yı (28) bıçakla yaralayan Mustafa A. (34), polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. ile eşi Arzu A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa A., bıçakla Arzu A.'yı sol karın boşluğundan ve sol kolundan yaralayıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla özel hastaneye götürülen Arzu A., tedaviye alındı.
Asayiş Büro Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Mustafa A.'yı evinin yakınlarındaki parkta yakalayıp gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, kendisinİ görüntüleyen basın mesuplarına "Allah rızası için yalan yanlış yazmayın" dedi.

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