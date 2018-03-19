Eşini boşanmaktan vazgeçirmek için falezlere çıkan koca, güçlükle ikna edilebildi

Antalya’da eşinin boşanma kararı aldığını duyan şahıs, falezlere çıkarak intihar etmek istedi. Sinirli koca, ikna için gelen karısına da gazetecilerle konuştuğu için fırça attı. ‘Konuşma onlarla. Onlara bakma, bana dön’ diyen öfkeli kocayı, karısının ‘Sana bakıyorum. Polis onlar polis. Gel de gör’ sözleri sakinleştirdi.

Olay, 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk annesi M.A., eşi Cemil A.’dan (31) kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma kararı aldı. M.A.’nın kararı eşiyle paylaşmasının ardından sinirlenen Cemil A., evden çıkıp intihar etmek için falezlere geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Cemil A., eşinin gelmesi durumunda intihardan vazgeçeceğini söyledi. Bunun üzerine polis, M.A.’yı arayarak durumu bildirdi.

Gazetecilerle konuştuğunu görünce çılgına döndü

Kısa süre sonra eşinin olduğu bölgeye gelen M.A., eşini ikna etmek için uzun süre dil döktü. M.A.’nın, ‘Yemek bile yedirmedim çocuklara. Çocuklar aç aç bekliyor, yazık günah değil mi? Yetmedi mi bu çocukların çektiği’ sözlerine aldırış etmeyen koca, karısının gazetecilerle konuştuğunu görünce çılgına döndü. ‘Konuşma onlarla, bana dön’ diyen Cemil A.’yı karısı ise ’Polis onlar polis. Sana bakıyorum’ diyerek sakinleştirdi.

Bir müddet sonra intihardan vazgeçen Cemil A., eşiyle birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.