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Eşini darp eden kişiyi, esnaf sopalarla kovaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, cadde üzerinde eşi S.Ç.'yi darp ettiği öne sürülen A.Ç., esnaf tarafından sopalarla kovaladı.

Eşini darp eden kişiyi, esnaf sopalarla kovaladı

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, cadde üzerinde eşi S.Ç.'yi darp ettiği öne sürülen A.Ç., esnaf tarafından sopalarla kovaladı.
Olay, dün öğle saatlerinde ilçe merkezi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. İlçede doğalgaz tesisatçı olarak çalışan A.Ç. ile eşi S.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası A.Ç., iddiaya göre 14 yıllık eşini darp etmeye başladı. Bu sırada yolun karşı tarafında bulunan bazı esnaflar ise olaya müdahale etmek istedi. Fakat A.Ç. yakında bulunan bir inşaattan aldığı tahta parçası ile esnafın yaklaşmasını engellemeye çalıştı. Esnafların uzaklaşmasının ardından eşini tekrar darp etmeye başlayan A.Ç.'yi esnaf bu kez sopalarla kovaladı. Yaşanan bu olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. A.Ç.'nin olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındığı, eşinin şikayetçi olmamasından dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.

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