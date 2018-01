Eşini döven koca: 45 kez vurmuş olabilirim, ama darp etmedim

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuklanıp, hakkında dava açılan Uğur C.'nin yargılanmasına devam edildi. Uğur C., duruşmasında savunmasında, "Eşimin ayağı kapıya takılınca yere düştü. Parmağı ondan kırıldı. 4-5 kez elimle vurmuş olabilirim, ama darp etmedim" dedi.

Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C. (30), iki çocuğunun babası Uğur C.'den (36) şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl 9 Ağustos'ta, evi terk etmeye karar verdi, başka bir yere taşınmak için mahalledeki emlakçıdan ev bulması için yardım istedi. Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı. Odaya giren Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövmeye başladı. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Dayak sırasında oklava da kırıldı. Uğur C. bu kez S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, kalçası, bilekleri oklava ve kemer darbeleri nedeniyle tanınmaz hale geldi, dudağı patladı.