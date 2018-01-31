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Eşini evde istemeyen ailesiyle tartıştı; kız kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 31.01.2018 18:24 | Son Güncelleme

KARS, (DHA)- KARS'ın Selim ilçesinde Metin Çelik'in (24), iddiaya göre, eşini evde istemeyen ailesiyle tartışırken av tüfeğiyle rastgele ateş açması sonucu, kız kardeşi Funda Çelik (18) yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Selim ilçesinde İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Metin Çelik, eşini evde istemeyen, birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşleriyle tartışmaya başladı. Tartışmasın büyümesi üzerine evde bulunan av tüfeğini alan Çelik, rastgele ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Metin Çelik'in kız kardeşi Funda Çelik'e isabet etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Funda Çelik, kaldırıldığı Selim İlçe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberle aile sinir krizi geçirdi.

Şüpheli Metin Çelik, polis tarafından gözaltına alınırken, Funda Çelik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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