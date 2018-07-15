HABER

Eşini fuhşa zorlayan Suriyeli ile 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2018 18:07 | Son Güncelleme

MALATYA'da, eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorlayan, karşı çıkınca da döven Yasser Alos (34) ile fuhuş için eve gelen Ahmet El Hasan (32), mahkemece tutuklandı.

Eşini fuhşa zorlayan Suriyeli ile 1 kişi tutuklandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorlayan, karşı çıkınca da döven Yasser Alos (34) ile fuhuş için eve gelen Ahmet El Hasan (32), mahkemece tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde, Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki apartmanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet El Hasan (32), 2 çocuk sahibi Rabarın A.'ya evde cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı. Rabarın A.'nın şikayeti üzerine, eşine para karşılığı fuhşa zorlayan Yasser Alos Rabarın ile Ahmet El Hasan polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 Suriyeli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

FOTOĞRAFLI

Eşini fuhşa zorlayan Suriyeli ile 1 kişi tutuklandı

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anlarıİstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları
Borç para isteyen arkadaşını öldürdüBorç para isteyen arkadaşını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

Emina Jahovic'ten trafikte seksi paylaşım!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Eski AK Parti Milletvekili Prof. Fatma Seniha Nükhet Hotar Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

İstanbul Avcılar'da terör estirdiler! İşte dehşet anları

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

Rize'de büyük korku yaratan hortum! Böyle yakalandılar

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

İstanbul Şişli’de gece yarısı korku dolu anlar! Çatıya çıkıp...

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.