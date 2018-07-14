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Eşini fuhuş yapmaya zorlayan Suriyeli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

MALATYA'da eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Yasser A.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da eşi Suriyeli Rabarın A.'yı (23) para karşılığı fuhşa zorladığı, karşı çıkınca da dövdüğü iddia edilen Yasser A. (34) ile fuhuş yapmak için eve gelen Ahmet El H. (32) gözaltına alındı. Olay, sabah saatlerinde Cevherizade Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında oturan 2 çocuk annesi Rabarın A.'yı dün gece telefonla arayan eşi Yasser A., iddiaya göre Suriye uyruklu Ahmet El H.'nın eve geleceğini söyledi. Bir süre sonra eve gelen Ahmet El H.'nin, para karşılığı ilişkiye girmek istediği Rabarın A., buna karşı çıktı. Bunun üzerine Ahmet El H. telefonla Yasser A.'ya haber verdi. Eve gelen Yasser A., eşi Rabarın A.'yı tartakladı. Kadının çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Rabarın A.'nın şikayeti üzerine Yasser A. ve Ahmet El H. gözaltına aldı. Kadın ve 2 çocuğu ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. 3 yıl önce 2 çocuğuyla Malatya'ya yerleşen Rabarın A.'nın ifadesinde eşi Yasser A.'nın baskısıyla daha önce de para karşılığında bazı kişilerle ilişkiye girdiğini söylediği belirtildi. Suriyeli kadın, ifadesinin ardından çocuklarıyla evine dönerken, şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

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