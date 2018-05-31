HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Eşini katleden koca, ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (30), ormanda, saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı.

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı (23) bıçaklayarak öldüren Barış Alkan (30), ormanda, saklandığı ağaç kovuğunda yakalandı. Sezen Alkan'ın amcası Selahattin Ateş, Barış Alkan'ın yeğenini, burnunu, kulağını, dudağının ve boğazını keserek vahşice öldürdüğünü belirterek, "Hayvan bunu yapmaz" diye tepki gösterdi. Anne karnından sezaryenle alınan 33 haftalık kız bebek ise hastanede kuvözde tedaviye alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalışan Barış Alkan ile bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen eşi Sezen Alkan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Barış Alkan, 4 ve 2 yaşlarında, iki çocuğunun yanında 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan'ı bıçaklayarak evden kaçtı. Bağrışmalar üzerine eve gelen komşuları, Sezen Alkan'ı kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Sezen Alkan'ın cesedi, ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, BEBEK KURTARILDI

Alkan'ın karnındaki bebeği kurtarabilmek için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık kız bebek, sezaryenle alındı. Bebek, daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nde sevk edildi, konulduğu kuvözde tedaviye alındı. Annesinin cenazesi ise otopsi için Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ORMANDA, AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Barış Alkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Alkan'ı bugün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkiinde, ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda, saklanırken yakalandı. Alkan, ifadesi alınmak üzere Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

'BUNU HAYVAN BİLE YAPMAZ'

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sezen Alkan'ın cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan amca Selahattin Ateş, "Yeğenim sancılanmış, ambulans istemişler. Ambulans biraz geç kalmış. Kocası da o sırada işten dönmüş. Tartışma çıkmış. Bıçağı eline alıyor. Boğazını, burnunu, dudağını, kulağını kesmiş. Hayvan bunu yapmaz. Vahşet bu yaptığı. Geçimsizlik vardı ve aşırı kıskançtı. Adam, bir deli raporu almış, devlette bunu serbest bırakıyor. İçeriye almıyorlar. Uzaklaştırma veriyor, gönderiyor, yine aynı. Yıllardır şiddet görüyor. En son yalvardılar, yine barıştılar" dedi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Kayseri'deki kazada, annenin ardından oğlu da öldüKayseri'deki kazada, annenin ardından oğlu da öldü
İş makinesi ile kepçe arasında sıkışıp öldüİş makinesi ile kepçe arasında sıkışıp öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

AK Parti'de milletvekili adayı krizi!

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Elçin Sangu Nagehan Alçı'ya sert çıktı: Rezil olmaktan...

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

Düğününden iki yıl sonra aslında evli olmadığını öğrendi, deliye döndü

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Herkesin gözü önünde teşhir etmişti! Utandıran görüntüler ortaya çıktı

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

Lüks araçlı Pendik sapığının cezası belli oldu!

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

İstanbul'da taksici terörü! Evraklarını kontrol etmek isteyen polis memuruna küfür etti

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

Diyarbakır'da kan donduran olay! PKK'lı teröristler, katlettiği kepçe operatörünü, daha önce de kaçırıp, işkence yapmış

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İki hastasıyla yalnız kalan kadın doktor hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.