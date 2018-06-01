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Eşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen'i (23) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı ormanlıkta ağaç kovuğunda saklanırken, yakalanan Barış Alkan (30), mahkemece tutuklandı.

Eşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandı

KARS, (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 aylık hamile eşi Sezen'i (23) bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı ormanlıkta ağaç kovuğunda saklanırken, yakalanan Barış Alkan (30), mahkemece tutuklandı. 33 haftalıkken doğan bebeğin hastanedeki yaşam mücadelesi sürerken, Sezen Alkan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, 30 Mayıs Çarşamba günü öğle saatlerinde, Sarıkamış ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Barış Alkan, 3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Barış Alkan, tartışma sırasında, 4 ve 2 yaşlarındaki çocuklarının yanında Sezen Alkan'ın dudağını, burnunu, kulağını ve boynunu bıçakla kestikten sonra evden kaçtı. Bağrışmaları duyup, eve gelen komşuları, hamile kadını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirilen Sezen Alkan'ın karnındaki bebeğin kurtartılması için doktorlar yoğun çaba sarf etti. Sezaryenle alınan 33 haftalık erkek bebek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sezen Alkan'ın cenazesi ise Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Anne karnında oksijensiz kaldığı için beyindeki etkilenme nedeniyle nöbet geçiren bebeğin organlarının zarar gördüğü belirlendi.
AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANMIŞTI, TUTUKLANDI
Güvenlik güçleri, olayın ardından kaçan Barış Alkan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Alkan'ı dün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk mevkisinde, ormanlıktaki ağaç kovuğunda saklanırken yakalanıp, gözaltına alındı. Barış Alkan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanıp, cezaevine gönderildi.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda dün sabah eşi yakalandığı sırada otopsisi tamamlanan Sezen Alkan'ın cenazesi ise ailesinin yaşadığı Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu köyüne götürüldü. Babası Kutbettin Ateş'in yıllar önce öldüğü öğrenilen Sezen Alkan'ın annesi Saime Ateş, kızının cenazesinde ağıtlar yaktı. Ateş ailesinin 12 çocuğundan 7'ncisi olan Sezen Alkan'ın cenazesi, Armutlu köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Eşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandıEşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandıEşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandıEşini katlettikten sonra ağaç kovuğunda saklanırken yakalanan koca tutuklandı

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