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Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 13:06 | Son Güncelleme

KAYINBİRADER, ÖLÜ NUMARASIYLA KURTULMUŞ Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınpederinin evini tüfekle tarayıp eşi Gülşen Y.

KAYINBİRADER, ÖLÜ NUMARASIYLA KURTULMUŞ
Gaziantep'in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı kayınpederinin evini tüfekle tarayıp eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y.'nin ateş açtığı yaralanan kayınbiraderi Yunus Köse, Nizip Devlet Hastansi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Köse'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaralanan kayınbirader Yunus Köse'nin, katliamdan ölü numarası yaparak kurtulduğu belirlendi. Köse'nin tüfekten çıkan saçmalarla yaralandıktan sonra hareketsiz şekilde bekleyip, ölü taklidi yaptığı ve eniştesi Eyyüp Y.'nin kızını alıp, evden ayrıldıktan sonra komşularından yardım istediği ortaya çıktı.

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