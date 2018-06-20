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Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 19:52 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y.

TUTUKLANDI Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan Eyyüp Y., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Eyyüp Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. FOTOĞRAFLI DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep / Nizip - Metin İLİKSOY VIDEO YOK

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