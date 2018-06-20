Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, kızını alarak kaçtı (2)

YAKALANDI
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldürüp, kayınbiraderi Yunus Köse'yi de yaraladıktan sonra 1 yaşındaki kızını yanına alarak kaçan özel güvenlik görevlisi Eyyüp Y.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma yaptı. Ekipler, mobese kamerası görüntülerini izlerken yanındaki kızıyla şüpheli tavırlar sergileyen bir kişiyi fark etti. İncelemede, bu kişinin Eyyüp Y. olduğu belirlendi. Hemen harekete geçen ekipler, Eyyüp Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin 1 yaşındaki kızı, yakınlarına teslim edilirken, Eyyüp Y. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Hakkari'den kahreden şehit haberi!
Ankara son noktayı koydu: ilk F-35 teslimatı yarın
ABD diken üstünde! Utanç kamplarına tepki büyüyor!
Bozcaada Belediyesi'nden dikkat çeken 24 Haziran paylaşımı: İnce bir fırtına bekleniyor
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor
Dünyanın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Doktorlar hastalığını bile bulamamıştı! Talihsiz kadının hayatını 2 tesisatçı kurtardı
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum